с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста РФ. Речь идет о решении, согласно которому Россия должна выплатить по иску бывших акционеров топливной компании $57 млрд.

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС. 136

Транспорт В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском 1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.

Общество Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. 30

Политика National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Вашингтон, 18 июня 2020, 21:35 — REGNUM В четверг, 18 июня, в американском журнале National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная событиям Второй мировой войны и современному осмыслению этих событий. 3,4K

Общество В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. 5

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 379

Хоккей СКА обменял шесть игроков в «Сочи» на форварда Алтыбармакяна Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об обмене игроками с ХК «Сочи». Информация о трансферах появилась на официальном сайте команды.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 846

Общество В Татарстане торговые центры откроют после 1 июля В Татарстане на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, включающий в себя открытие ТЦ, перейдут лишь после 1 июля. 16

Происшествия Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии он купил карабин в магазине, пришел к своей бывшей возлюбленной Лизе Хлюпиной и убил ее, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 434

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 4

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 53

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 361

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,6K

Футбол Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».