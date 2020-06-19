Общество
Газета.RuВерховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста РФ. Речь идет о решении, согласно которому Россия должна выплатить по иску бывших акционеров топливной компании $57 млрд.
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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, говорится в сообщении Минюста.Ведомости09:11
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Больная раком Александра Яковлева выглядит как девочка
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СКА обменял шесть игроков в «Сочи» на форварда Алтыбармакяна
Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об обмене игроками с ХК «Сочи». Информация о трансферах появилась на официальном сайте команды.
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Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
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Реальные зарплаты россиян в апреле уменьшились на 2%
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