с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 97

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала, как выглядела в молодости Актриса Шэрон Стоун удивила поклонников в социальных сетях своим архивным снимком.

Финансы Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5% Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1,6K

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 498

Футбол Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи» Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.

Общество Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.

Футбол Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 118

Общество Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой» Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом. 307

Футбол Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.

Общество В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом По последним данным, общее число умерших в Москве с диагнозом COVID-19 составило 3565 человек.

Здоровье Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. 5

Авто Lada XRAY и Largus получили новый цвет кузова Как оказалось, в июне «АвтоВАЗ» убрал из палитры этих моделей красный металлик «Огненно-красный» (код 124) и добавил в нее новый цвет «Красный сплав» (код 136). 2