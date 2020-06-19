с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев "ЮКОСа" $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 4

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ Среди прочего были опубликованы первые две оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года, фиксирующие начало войны и первые столкновения с противником. 257

Финансы От ЦБ РФ ждут снижения ключевой ставки Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что вряд ли ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта и меньше.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 113

Политика Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич заявил, что прекращает свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии.

Экономика Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9% По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле. 1

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 11

Технологии Авторы Total War: Troy показали, как захватить Трою Студия Creative Assembly выпустила новый трейлер своей будущей исторической стратегии Total War: Troy.

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 527

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе. 76

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,8K

Политика Статья Путина к 75-летию Победы СССР опубликована в National Interest Москва, 18 июня 2020, 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest. 148

Авто Lada XRAY и Largus получили новый цвет кузова Как оказалось, в июне «АвтоВАЗ» убрал из палитры этих моделей красный металлик «Огненно-красный» (код 124) и добавил в нее новый цвет «Красный сплав» (код 136). 1

Общество Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей. 96

Общество Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. 39

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» Попов взял пенальти от Заболотного Российский вратарь «Ростова» Денис Попов взял пенальти в первом тайме матча с «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу.