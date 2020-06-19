Общество

Вести.RuВести.RuВерховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу «ЮКОСа»

Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев "ЮКОСа" $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.
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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $57 млрд, говорится
 в сообщении Минюста.
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