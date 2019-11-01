Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства. В числе претензий министерства фигурировало несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава.
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с чего всё началось

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс08:04

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Суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

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ВС ликвидировал движение «За права человека»

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Движение «За права человека» обжалует решение Верховного суда о ликвидации

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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Ведомости08:01

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

ТАСС07:59

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Интерфакс08:04

Основатель движения «За права человека» Лев Пономарев намерен создать новую правозащитную организацию

Эхо Москвы10:01
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Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
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