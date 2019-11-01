Общество
ИнтерфаксВерховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства. В числе претензий министерства фигурировало несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава.
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с чего всё началось
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.Интерфакс08:04
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