Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства. В числе претензий министерства фигурировало несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава.
Читать в источнике
Комментировать789
с чего всё началось

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

«Власти возвращаются к советским правилам». Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

Новая газета14:24

Суд не вступился «За права человека»

Коммерсантъ11:48

Движение «За права человека» обжалует решение Верховного суда о ликвидации

РИА Новости08:31

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Интерфакс08:04

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

ТАСС07:59

ВС ликвидировал движение «За права человека»

RT на русском08:04

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Эхо Москвы15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Финансы

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Шоу-бизнес

«Голая» Наталья Рудова в бассейне озадачила подписчиков

«Показалось, что голая» - отметил один из поклонников.
Московский Комсомолец 09:51
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Гаджеты

Начался международный бета-тест EMUI 10

Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 вчера в 21:00
Гаджеты

XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию

Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews 04:10
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Авто

В Сети показаны уникальные эскизы Lada 4x4 для Европы

В интернете появилась интересная информация о нереализованном проекте глубокого рестайлинга отечественного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс вчера в 07:14
Политика

Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам

Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Наука

Пластиковый мусор оказался менее «живучим» благодаря солнечному свету

Коллектив американских ученых из Океанографического института в Вудс-Хоуле изучил процесс разложения полистирола под действием света.
Популярная механика 28 октября в 08:02
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Политика

Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Шоу-бизнес

Певица Натали опубликовала архивное фото 20 летней давности

Впервые о Натали как о певице заговорили в 1998 году, в тот год в свет вышел ее хит «Ветер с моря дул».
Privet-Rostov.ru 11:51
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:04
Общество

Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»

РИА Новости вчера в 05:46
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю

Life.ru 15:55
Здоровье

«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа

Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 06:45
Музыка

Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой

Рамблер 14:18
Политика

Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»

Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Малахова на боксёрский поединок

Discover24 02:56
Происшествия

Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

РИА Новости 10:38
Общество

«Лента» может закрыть часть своих магазинов в Петербурге

Нерентабельные магазины сети супермаркетов «Лента» возможно будут закрыты.
Megapolisonline.ru 12:12
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное