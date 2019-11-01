Общество
ИнтерфаксВерховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства. В числе претензий министерства фигурировало несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава.
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с чего всё началось
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.Интерфакс08:04
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В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
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Авто
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АвтоВзгляд 30 октября в 10:28
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Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия вчера в 07:09
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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
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Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
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РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
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Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
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Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
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Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета вчера в 04:00
Общество
Услуги ЖКХ в Москве подорожают на 5%
Плата за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет на 5%. В Московской области он вырастет на 4,1%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Московский Комсомолец 30 октября в 10:48
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
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Перес назвал состояние трассы в Остине неприемлемым и предрёк аварии
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
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