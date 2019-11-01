Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства. В числе претензий министерства фигурировало несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава.
Читать в источнике
Комментировать768
с чего всё началось

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс08:04

Подробнее о событии

«Власти возвращаются к советским правилам». Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

Новая газета14:24

Суд не вступился «За права человека»

Коммерсантъ11:48

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Интерфакс08:04

ВС ликвидировал движение «За права человека»

RT на русском08:04

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

ТАСС07:59

Движение «За права человека» обжалует решение Верховного суда о ликвидации

РИА Новости08:31

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Эхо Москвы15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:29, Вашингтон
Происшествия

Арестован заказавший убийство невестки отставной генерал МВД

В Ставропольском крае суд решил арестовать генерала-майора МВД в отставке Александра Туривненко, которого подозревают в заказе убийства гражданской жены его брата.
Газета.Ru 11:14
Игры

В Epic Games Store появятся отзывы критиков

CyberSport.ru 03:02
Армия и оружие

Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем

Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Наука

Генетический пароль: он нужен бактериям для выживания в кишечнике человека

Отдельные микробиологические добавки способствуют росту здоровых бактерий, но полезные микробы должны научиться приспосабливаться к выживанию в организме человека.
Экология Регионов вчера в 05:29
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Киберспорт

Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную

В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Политика

В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 06:12
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Политика

Лавров заявил, что Аль-Багдади является порождением США

Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади был "порождением США", а его ликвидация пока не подтверждена, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 16:13
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 12:48
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Суд оштрафовал Макгрегора за нападение на пожилого мужчину в пабе

РБК 12:49
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Общество

Минстрой впервые представил индекс качества городской среды

"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Гаджеты

Meizu представила в России новый смартфон Meizu 16xs

UfaTime.ru 05:29
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное