Политика
ИзвестияВерховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в жилом доме на севере Москвы
Неизвестный открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.
RT на русском 09:00
Происшествия
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
По предварительным данным, концлагерь действовал близ Моглино с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.
Российская газета 07:52
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Китай ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому можно вводить санкции против должностных лиц или организаций, которые нарушают права уйгуров и других мусульман.
Московский Комсомолец 03:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 08:03
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:06
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риски второй волны коронавируса осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавирусной инфекции в России осенью достаточно.
Аргументы и Факты 07:06
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Авто
Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 03:31
Экономика
Работодателям могут возместить затраты на оплату временной занятости
Министерство труда и социальной защиты предлагает Минэкономразвития России организовать возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников.
Долг.рф вчера в 01:56
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Происшествия
В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Мужа Марины Кравец впервые застали на прогулке с дочерью
Супруг резидентки Comedy Club Марины Кравец Аркадий Водахов впервые показал фрагмент своей прогулки с двухмесячной дочерью.
Пятый канал 16 июня в 04:23
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился подробностями развода с Аленой Гавриловой
Агаларов не стал уточнять, от кого исходила инициатива расставания и какова основная причина развода.
Вечерняя Москва 05:44
Политика
Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.
Взгляд.ру вчера в 09:53
Здоровье
Министр Дмитрий Попов встретился с медиками Диагностического центра
Как прошла встреча министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с медиками регионального Диагностического центра.С оглаской Медики краевого диагностического центра, которые трудились в мае за пределами «красной зоны», остались недовольны уровнем заработной платы.
Алтайская правда 03:32
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23