Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Происшествия В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере По предварительным данным, концлагерь действовал близ Моглино с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму. 13

Политика Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства. 159

Происшествия Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК. 9

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,5K

Политика Китай ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому можно вводить санкции против должностных лиц или организаций, которые нарушают права уйгуров и других мусульман. 79

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 712

Общество Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 449

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 10

Экономика Работодателям могут возместить затраты на оплату временной занятости Министерство труда и социальной защиты предлагает Минэкономразвития России организовать возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников.

Экономика Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим. 13

Шоу-бизнес Мужа Марины Кравец впервые застали на прогулке с дочерью Супруг резидентки Comedy Club Марины Кравец Аркадий Водахов впервые показал фрагмент своей прогулки с двухмесячной дочерью.

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 5

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 11

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 25