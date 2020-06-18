Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления. 55

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 76

Энергетика Бензин в России рекордно подорожал По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну. 3,9K

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 492

Футбол «Реал» победит «Валенсию» в 29-м туре Примеры 18 июня Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится очередной тур чемпионата Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией».

Автоспорт Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко Неприятную историю с участием консультанта Red Bull Хельмута Марко и гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона можно считать завершённой.

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 19

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 9

Футбол Фати не получал предложения от «МЮ» и не думает уходить из «Барсы» Форвард «Барселоны» Анссумане Фати не получал предложения от «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение игрока.

Общество Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 1,2K

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41

Политика Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. 279

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 26

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,7K

Политика Путин показал журналистам свой секретный кабинет Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля. 37