Политика
ИзвестияВерховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.
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Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Армия и оружие
В Пентагоне показали новые фото Су-24, МиГ-29 и «Панцирь-С1» в Ливии
Африканское командование американских вооруженных сил разместило в своем Twitter-аккаунте новые снимки зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С1", истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, расположенных на авиабазе Аль-Джуфра в центральной Ливии, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 14:05
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 16 июня в 09:17
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
По итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина А-95 увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тысячи рублей за тонну.
Караван Ярмарка вчера в 16:21
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Футбол
«Реал» победит «Валенсию» в 29-м туре Примеры 18 июня
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится очередной тур чемпионата Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией».
Vprognoze.ru 09:00
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Автоспорт
Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко
Неприятную историю с участием консультанта Red Bull Хельмута Марко и гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона можно считать завершённой.
F1news.ru 08:05
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Футбол
Фати не получал предложения от «МЮ» и не думает уходить из «Барсы»
Форвард «Барселоны» Анссумане Фати не получал предложения от «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение игрока.
Sports.ru 13:59
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Общество
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Общество
Погибла актриса Галина Дашевская
В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Общество
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус, сообщается на его сайте. Сейчас он находится на самоизоляции.
Коммерсантъ 03:08