Политика

ИзвестияИзвестияВерховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.
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Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

РИА Новости07:08

ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

РБК07:28

Верховный суд России не принял один из исков, где оспаривается указ президента о голосовании поправкам к Конституции

Эхо Москвы04:31

Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля

RT на русском04:41

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Интерфакс04:37

Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

ТАСС03:53

Верховный суд не принял иск, оспаривающий указ о назначении дня голосования по Конституции

Дождь06:00
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Футбол

РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
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Происшествия

Адвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова

Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова.
МонаВиста 09:48
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Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

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Происшествия

Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
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Экономика

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
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Общество

Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале

Lenta.ru вчера в 06:41
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Кино

Скончался актер и режиссер Олег Борецкий

Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
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Политика

Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram

В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Политика

«Единая Россия» выдвинула Кондратьева на выборы губернатора Кубани

«Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева в качестве кандидата на пост губернатора Краснодарского края.
РБК Краснодар 09:23
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Энергетика

США приготовились ударить по нефти

Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала.
Lenta.ru 09:45
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Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
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Наука

В Японии рассказали, как изменится мир через 20 лет

Специалисты White Paper, прославившиеся сбывающимися предсказаниями, рассказали, как мир будет выглядеть через 20 лет.
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Космос

Южно-Атлантическая магнитная аномалия: ослабление магнитного поля Земли пока мешает спутникам, но может предвещать будущий переворот полюсов

Ослабление магнитного поля в границах Южной Атлантической аномалии приводит к тому, что эта область становится более уязвимой для космических лучей.
XXII век 04:37
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Наука

Для работы с синхротроном СКИФ потребуется около 500 специалистов

Как сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН РБК-Новосибирск, необходимо 150 сотрудников, имеющих опыт в работе на экспериментальных станциях СИ, 120 физиков и инженеров, принимавших участие в эксплуатации ускорительного комплекса Центра, 80 специалистов инженерно-технологических служб.
Atas.info 03:46
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
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Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

РИА Новости 05:19
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»

Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
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Политика

Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
Известия 07:15
Армия и оружие

Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии

Российская газета 04:20
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Армия и оружие

На видео сняли обломки американских секретных ракет

В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
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Авто

Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети

В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
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Плющенко хочет провести бой с Навальным

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
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Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

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