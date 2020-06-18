Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

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