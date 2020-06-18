Политика
ИзвестияВерховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в четверг, 18 июня, в пресс-службе суда.
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Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
Адвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова
Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова.
МонаВиста 09:48
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Происшествия
Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы
После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings вчера в 12:26
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Общество
Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале
Lenta.ru вчера в 06:41
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Политика
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram
В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Политика
«Единая Россия» выдвинула Кондратьева на выборы губернатора Кубани
«Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева в качестве кандидата на пост губернатора Краснодарского края.
РБК Краснодар 09:23
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Энергетика
США приготовились ударить по нефти
Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Наука
В Японии рассказали, как изменится мир через 20 лет
Специалисты White Paper, прославившиеся сбывающимися предсказаниями, рассказали, как мир будет выглядеть через 20 лет.
МедиаПоток 10:05
Космос
Южно-Атлантическая магнитная аномалия: ослабление магнитного поля Земли пока мешает спутникам, но может предвещать будущий переворот полюсов
Ослабление магнитного поля в границах Южной Атлантической аномалии приводит к тому, что эта область становится более уязвимой для космических лучей.
XXII век 04:37
Наука
Для работы с синхротроном СКИФ потребуется около 500 специалистов
Как сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН РБК-Новосибирск, необходимо 150 сотрудников, имеющих опыт в работе на экспериментальных станциях СИ, 120 физиков и инженеров, принимавших участие в эксплуатации ускорительного комплекса Центра, 80 специалистов инженерно-технологических служб.
Atas.info 03:46
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
Политика
Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
Известия 07:15
Армия и оружие
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии
Российская газета 04:20
Армия и оружие
На видео сняли обломки американских секретных ракет
В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
ГЛАС.RU 05:24
Авто
Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети
В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru 01:56
Единоборства
Плющенко хочет провести бой с Навальным
Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
Pravda.Ru 05:31