17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования. Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин. Позднее суд отказался принять иск.

Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

Финансы ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.

Здоровье Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. 1

Общество Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. 29

Общество Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. 1,3K

Общество Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок». 2

Политика Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 134

Общество Голикова: Второй волны коронавируса может не быть Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. 86

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,6K

Кино В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.

Политика Порошенко избежал ареста в суде Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства. 1

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 12

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 749

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы Уточняется, что инцидент произошёл на улице Приорова, дом 38. Злоумышленник открыл огонь и забаррикадировался в квартире.