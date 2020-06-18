Политика

RT на русскомRT на русскомВерховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования. Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин. Позднее суд отказался принять иск.
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Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

RT на русском12:03

Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

ТАСС07:26

Верховный суд России не принял один из исков, где оспаривается указ президента о голосовании поправкам к Конституции

Эхо Москвы04:31

ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

РБК07:28

Верховный суд не принял иск, оспаривающий указ о назначении дня голосования по Конституции

Дождь06:00

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Интерфакс04:37

Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

РИА Новости07:08
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Финансы

ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
РБК 11:08
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В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца

Российская газета вчера в 16:44
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Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса.
News.ru 10:38
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Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Общество

Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать

В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
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Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
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Политика

Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления

Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Российская газета 10:12
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Общество

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Футбол

Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
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Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Lenta.ru 07:07
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В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
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Политика

Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Приорова, дом 38. Злоумышленник открыл огонь и забаррикадировался в квартире.
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Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

РИА Новости 06:35
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Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Экономика

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Интерфакс 04:30
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Общество

Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 26 июня

В Тамбовской области продлили режим самоизоляции ещё на неделю, до 26 июня.
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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