Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это следует из карточки дела на сайте суда. Иск к президенту подал Геннадий Рудяк.

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Политика Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. 4

Общество Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экономика НДФЛ для богатых может вырасти до 15% Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают. 4,6K

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 171

Происшествия В Колпино внедорожник сбил на «зебре» двух женщин с четырьмя детьми Volkswagen Tuareg сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 1988 и 1989 года рождения и четырех девочек в возрасте от 4 до 8 лет. 4

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 15

Общество В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков. 2

Авто Toyota запускает продажи нового Harrier 17 июня в Японии стартовали продажи нового купеобразного Toyota Harrier. 1

Происшествия В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien. 178

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Происшествия В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован. 47

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 253

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 5,5K

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 116

Экономика В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика». 3

Политика В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя» Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ". 9

Шоу-бизнес Виктория Боня назвала свой точный вес после карантина В отличие от многочисленных инста-див, которые боятся поправиться хоть на грамм, Виктория Боня в восторге от своих новых форм и «складочек» на животе.