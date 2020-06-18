Политика

КоммерсантъКоммерсантъВерховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это следует из карточки дела на сайте суда. Иск к президенту подал Геннадий Рудяк.
Читать в источнике
Комментировать7,6K

Подробнее о событии

Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

РИА Новости07:08

ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

РБК07:28

Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

ТАСС03:53

Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля

RT на русском04:41

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Интерфакс04:37

Верховный суд не принял иск, оспаривающий указ о назначении дня голосования по Конституции

Дождь06:00

Верховный суд России не принял один из исков, где оспаривается указ президента о голосовании поправкам к Конституции

Эхо Москвы04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Культура

Певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет

Слово и Дело 05:51
Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
4
Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
1
Общество

Названы лауреаты госпремий в области литературы и искусства

Взгляд.ру 06:25
Общество

Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня

Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
4,6K
Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 16 июня в 05:26
34
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
171
Здоровье

В Волжском после капремонта открывается поликлиника в больнице Фишера

Волгоградская правда вчера в 23:50
1
Происшествия

В Колпино внедорожник сбил на «зебре» двух женщин с четырьмя детьми

Volkswagen Tuareg сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 1988 и 1989 года рождения и четырех девочек в возрасте от 4 до 8 лет.
Мойка78 06:52
4
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
793
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
15
Происшествия

У претендента на пост президента Белоруссии Бабарико проходит обыск

В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико проходит обыск, сообщили «Интерфаксу» в его штабе.
Коммерсантъ 06:13
14
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
34
Общество

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
РИА Новости 07:34
2
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
29
Авто

Toyota запускает продажи нового Harrier

17 июня в Японии стартовали продажи нового купеобразного Toyota Harrier.
SpeedMe вчера в 00:45
1
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
178
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,1K
Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
47
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
253
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
5,5K
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
116
Экономика

В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов

В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия вчера в 17:15
3
Политика

В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
9
Происшествия

От коронавируса в Петербурге умер опытный врач скорой помощи

Piter.tv 07:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня назвала свой точный вес после карантина

В отличие от многочисленных инста-див, которые боятся поправиться хоть на грамм, Виктория Боня в восторге от своих новых форм и «складочек» на животе.
Bimru.ru 07:12
Биатлон

Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Музыка

За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

Evo-rus.com вчера в 09:26
424
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное