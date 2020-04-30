Коронавирус
Народные новостиВерховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Граждане России имеют право получить кредитные каникулы дважды, считает Верховный суд Российской Федерации. Первые кредитные каникулы заемщики и раньше имели право получать, согласно законодательству РФ. Они дают возможность отсрочить платежи сроком до шести месяцев.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону
Московский Комсомолец30 апреля в 00:45
Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Shraibikus News вчера в 04:39
Экономика
Эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в покупки в период обвала рубля
Вкладывать деньги в товар, даже в период обвала рубля, не имеет смысла, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
ПРАЙМ 19:05
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Здоровье
Власти объяснили очереди скорых у больниц в Петербурге
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим всей территории Забайкалья и пропускной - на территории Читы и Читинского района введен в крае со 2 мая по распоряжению главы региона Александра Осипова.
ТАСС 00:13
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся около 20 дней на публике.
Газета.Ru 17:58
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Наука
Умные линзы могут контролировать диабет и предотвратят слепоту
Исследователи из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее разработали умные контактные линзы, которые могут диагностировать диабет и лечить его осложнения.
Хайтек+ 30 апреля в 04:03
Происшествия
В офтальмологической больнице Якутска СOVID-19 заразились 48 человек
Около полусотни человек заразились COVID-19 в республиканской офтальмологической больнице в Якутске, сообщил в субботу оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 06:05
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ вчера в 04:20
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Футбол
«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru 16:14
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку Across Endless Dimensions, который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake 07:28
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Стал известен новый главный тренер «Локомотива».
Vprognoze.ru 07:13
Кино
Премьеру фильма «Джона Уика 4» перенесли на год
Фильм «Пила: Спираль» зрители увидят на год позже - 21 мая 2021 года.
Live24 05:47
Общество
Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавируса
Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди курсантов — 1195.
RT на русском 13:40
Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40