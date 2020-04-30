Коронавирус
ФАНВерховный суд РФ разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии
Пострадавшие от экономических последствий пандемии заемщики по ипотеке в России могут дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту.
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Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Народные новости30 апреля в 05:14
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