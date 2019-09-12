Президиум Верховного Суда РФ в среду отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов экс-губернатора.

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Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина. «Суд принял решение об отмене ареста», — цитирует ТАСС одного из адвокатов Хорошавина.

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