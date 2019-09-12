Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новостивчера в 22:12

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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Адвокат: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
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Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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