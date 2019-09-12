Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
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ВС РФ отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина с 2015 по 2018 годы

ТАССвчера в 19:49

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новостивчера в 22:12

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

RT на русскомвчера в 20:07

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил право на компенсацию

РЕН ТВвчера в 22:28

Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина

РБКвчера в 21:05

Президиум Верховного суда отменил все судебные решения о продлении ареста Александру Хорошавину

Эхо Москвывчера в 20:34

Адвокат: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика

Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Экономика

ПФР одобрил новую пенсионную реформу

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений, даже не изучая ее.
Инвест-Форсайт 10 сентября в 08:11
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак

На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Футбол

Воспитанник «Барселоны» возмущен непопаданием в основной состав

В сезоне-2019/20 Аленья сыграл за «Барселону» лишь 46 минут в проигранном матче с «Атлетиком» (0:1). Контракт 21-летнего полузащитника с каталонским клубом действует до 2022 года.
ODDS.ru вчера в 06:12
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Газета.Ru вчера в 19:49
Музыка

Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»

Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru вчера в 19:58
Космос

Ученые впервые нашли признаки воды на планете за пределами Солнечной системы

Как сообщили авторы исследования из Университетского колледжа Лондона, на данный момент планета под названием K2-18b – лучший из известных кандидатов на то, чтобы считаться пригодной для жизни.
Эхо Москвы вчера в 18:32
Футбол

Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»

Спорт-Экспресс вчера в 15:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Политика

Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа

11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.
РБК вчера в 15:59
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Армия и оружие

«Лучший самолет Путина» мир не оценил: Су-57 не может найти покупателя

Могло бы показаться, что в противостоянии с американским истребителем F-35, который до недавнего времени считался лучшим в мире, российский самолет начинает выигрывать и составлять достойную конкуренцию.
Свободная Пресса вчера в 06:55
Происшествия

К координатору саратовского «Голоса» пришли с обыском

Сегодня, 12 сентября, рано утром силовики пришли с обыском к саратовскому координатору движения «Голос», ведущему ИА «Свободные новости» Александру Никишину.
FreeNews-Volga вчера в 23:19
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55
Политика

Медведев назвал наиболее бедные слои населения

К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Происшествия

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Культура

Владимир Спиваков отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:21
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Гаджеты

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета вчера в 15:00
Хоккей

Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс вчера в 15:27
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru вчера в 10:38
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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