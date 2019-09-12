Происшествия
РИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Экономика
ПФР одобрил новую пенсионную реформу
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений, даже не изучая ее.
Инвест-Форсайт 10 сентября в 08:11
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Футбол
Воспитанник «Барселоны» возмущен непопаданием в основной состав
В сезоне-2019/20 Аленья сыграл за «Барселону» лишь 46 минут в проигранном матче с «Атлетиком» (0:1). Контракт 21-летнего полузащитника с каталонским клубом действует до 2022 года.
ODDS.ru вчера в 06:12
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу
Председатель правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Газета.Ru вчера в 19:49
Музыка
Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»
Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru вчера в 19:58
Космос
Ученые впервые нашли признаки воды на планете за пределами Солнечной системы
Как сообщили авторы исследования из Университетского колледжа Лондона, на данный момент планета под названием K2-18b – лучший из известных кандидатов на то, чтобы считаться пригодной для жизни.
Эхо Москвы вчера в 18:32
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс вчера в 15:23
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.
РБК вчера в 15:59
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Армия и оружие
«Лучший самолет Путина» мир не оценил: Су-57 не может найти покупателя
Могло бы показаться, что в противостоянии с американским истребителем F-35, который до недавнего времени считался лучшим в мире, российский самолет начинает выигрывать и составлять достойную конкуренцию.
Свободная Пресса вчера в 06:55
Происшествия
К координатору саратовского «Голоса» пришли с обыском
Сегодня, 12 сентября, рано утром силовики пришли с обыском к саратовскому координатору движения «Голос», ведущему ИА «Свободные новости» Александру Никишину.
FreeNews-Volga вчера в 23:19
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс вчера в 15:27
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru вчера в 10:38
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23