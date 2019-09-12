Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новостивчера в 22:12

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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новостивчера в 22:12

ВС РФ отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина с 2015 по 2018 годы

ТАССвчера в 19:49

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил право на компенсацию

РЕН ТВвчера в 22:28

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Адвокат сообщил об отмене ВС решений по срокам ареста экс-главы Сахалина

РБКвчера в 21:05

Президиум Верховного суда отменил все судебные решения о продлении ареста Александру Хорошавину

Эхо Москвывчера в 20:34

Адвокат: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Не менее 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов в ДРК

В Демократической Республике Конго поезд сошел с рельсов.
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Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
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Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
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На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

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В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

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Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
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Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза

Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова.
RT на русском 01:15
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Известия вчера в 06:28
Происшествия

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По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
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По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
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Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков

Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
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Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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