Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новостивчера в 22:12

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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новостивчера в 22:12

ВС РФ отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина с 2015 по 2018 годы

ТАССвчера в 19:49

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил право на компенсацию

РЕН ТВвчера в 22:28

Дело Хорошавина: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Сахалинской области

SakhalinMedia.ruвчера в 19:48

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

RT на русскомвчера в 20:07

Адвокат сообщил об отмене ВС решений по срокам ареста экс-главы Сахалина

РБКвчера в 21:05

Президиум Верховного суда отменил все судебные решения о продлении ареста Александру Хорошавину

Эхо Москвывчера в 20:34
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Музыка

Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия

Знаменитый чешский певец Карел Готт, которого во многих странах называют "чешским соловьем", сообщил в четверг журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты

Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.
RT на русском 00:00
Экономика

Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ

"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
РИА Новости 04:30
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Культура

Владимир Спиваков отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:21
Происшествия

В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой

RT на русском 04:03
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Наука

Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц

Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 10 сентября в 12:30
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие

Недостатки Су-57 делают его никому не нужным

Как сообщает «Свободная пресса», имея конкурентоспособную стоимость, российский истребитель оказался неинтересен ни Китаю, ни Ирану, ни даже Турции, которая, к слову, не так давно выражала восхищение Су-57.
ГЛАС.RU 02:29
Происшествия

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

РБК 02:51
Происшествия

Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии

Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество

АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России

Проведение в Санкт-Петербурге сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), которую Россия принимает впервые, сыграет положительную роль в продвижении туристического потенциала не только Северной столицы, но и российских регионов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Религия

Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира

Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Армия и оружие

Россия построит вертолетоносцы вопреки заявлениям Мантурова

Национальная служба новостей вчера в 00:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности

Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 04:13
Общество

Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Происшествия

Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ

В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Происшествия

В Тюменской области медведь задрал грибника

В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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