Происшествия
РИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
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с чего всё началось
Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.РИА Новостивчера в 22:12
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Дело Хорошавина: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Сахалинской области
SakhalinMedia.ruвчера в 19:48
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Музыка
Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия
Знаменитый чешский певец Карел Готт, которого во многих странах называют "чешским соловьем", сообщил в четверг журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие
Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты
Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.
RT на русском 00:00
Экономика
Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 10 сентября в 12:30
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие
Недостатки Су-57 делают его никому не нужным
Как сообщает «Свободная пресса», имея конкурентоспособную стоимость, российский истребитель оказался неинтересен ни Китаю, ни Ирану, ни даже Турции, которая, к слову, не так давно выражала восхищение Су-57.
ГЛАС.RU 02:29
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России
Проведение в Санкт-Петербурге сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO), которую Россия принимает впервые, сыграет положительную роль в продвижении туристического потенциала не только Северной столицы, но и российских регионов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Армия и оружие
Россия построит вертолетоносцы вопреки заявлениям Мантурова
Национальная служба новостей вчера в 00:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности
Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 04:13
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Происшествия
В Тюменской области медведь задрал грибника
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 55-летнего грибника с многочисленными ранами, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Европейско-Азиатские новости 03:14