Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
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Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.В источнике
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Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
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