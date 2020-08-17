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Известия

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
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РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

РИА Новости06:17
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
RT на русском

Движение АУЕ в России признали экстремистским

RT на русском06:19
ТАСС

Верховный суд признал экстремистским движение «АУЕ»

ТАСС06:35
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28
Lenta.ru

В России запретили движение АУЕ

Lenta.ru05:41

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
4,8K

В Великобритании закрылась последняя крупная угольная шахта

Поставки каменного угля из России позволят Великобритании к 2022 году полностью отказаться от его добычи на территории Великобритании после закрытия собственных шахт, таких как карьер Bradley Mine, сообщает 17 августа Sky News.
ИА Красная Весна07:13

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
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Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Певица Наталья Подольская во время своего отдыха в Турции рассекретила положение — артистка наконец-то призналась поклонникам, что ждет второго ребенка от своего мужа артиста Владимира Преснякова-младшего.
iReactorвчера в 04:11
66

Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

С точки зрения территориального распределения обращений от клиентов, наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах, расположенных в районе Ленинградского проспекта — 12,6%. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в локациях Лубянка — Китай-город, Арбат — Кропоткинская и Тверская — Кремль: примерно по 7% из числа всех реализованных лотов, отметили аналитики.
РБК04:45
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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газета05:57