Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

с чего всё началось

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.

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