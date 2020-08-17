Общество
ИзвестияВерховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.
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с чего всё началось
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.РИА Новости06:17
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Политика
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа.
Ведомости 10:29
Политика
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении с представителями оппозиции.
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
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Украина отозвала посла в Белоруссии
Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать платные услуги
С 1 сентября россиян начнут предупреждать о навязывающих платных услугах авиакомпаний.
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Следов жестокого обращения у ребенка, которым отец жонглировал, пока не обнаружено.
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Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат в выходные
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Общество
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РИА Новости 08:29
Общество
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Российская газета 08:58
Политика
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
В тексте документа говорится, что в соответствии с Конституцией Белоруссии правительство складывает свои полномочия перед действующим президентом государства.
Народные новости 03:04
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru 07:39
Политика
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Политика
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Свободная Пресса 08:01
Шоу-бизнес
Появились детали первой встречи Меган Маркл и принца Уильяма
Внимание журналистов привлёк эпизод, в котором описывается первая встреча принца Уильяма и Меган Маркл.
Территория новостей 15 августа в 08:39
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала фото в купальнике с отдыха на яхте
На официальной страничке в Instagram Натальи Водяновой появилось фото в купальнике на дорогой яхте.
CT news 09:52
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе форварда «Бордо» Камано
Московский "Локомотив" объявил о переходе крайнего нападающего "Бордо" Франсуа Камано, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 08:35
Политика
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
В ходе беседы Путин рассказал Лукашенко, как он видит ситуацию, которая сложилась в республике.
Evo-rus.com 01:30
Политика
Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок
Сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) перевели часть печей на холостой режим работы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе завода.
Коммерсантъ 09:55
Армия и оружие
Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
15 августа российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.
RT на русском 09:59
Политика
Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru 07:27
Политика
В Тульской области переименован в министерство комитет по спорту
В Тульской области переименован в министерство комитет по спорту. Министерство спорта возглавит Андрей Журавлев.
КП - Тула 09:38
Политика
В США отвергли инициативу Путина о саммите СБ ООН по Ирану
В США отвергли инициативу российского президента Владимира Путина об онлайн-саммите «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН с участием Германии и Ирана.
Известия 09:54
Общество
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
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Общество
«Аэрофлот» ожидает возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году
Авиакомпания "Аэрофлот" надеется на возобновление авиасообщения со странами Евросоюза в 2020 году, заявил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
Вести.Ru 06:50
Технологии
«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G
В понедельник, 17 августа, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустило в городском пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге пилотную зону 5G.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:55
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Новичок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Новичок туринского "Ювентуса" Артур Рамос попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Diari de Girona.
Газета.Ru 09:32
Гаджеты
Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае
Пресс-служба компании Xiaomi сообщила о рекордных продажах нового телевизора Redmi Smart TV Max 98.
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