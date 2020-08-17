Общество

ИзвестияИзвестияВерховный суд России признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.
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с чего всё началось

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17

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Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новости10:20

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14

Участников «АУЕ» будут опознавать с помощью экспертиз их высказываний в соцсетях

ТАСС08:25

Движение АУЕ в России признали экстремистским

RT на русском06:19

Раскрыто число сторонников запрещенного в России движения АУЕ

Lenta.ru08:18

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа.
Ведомости 10:29
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Происшествия

Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января

РИА Новости 10:21
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Политика

Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении с представителями оппозиции.
Lenta.ru вчера в 20:48
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Политика

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Коммерсантъ 05:23
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Политика

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru 10:19
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Общество

Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать платные услуги

С 1 сентября россиян начнут предупреждать о навязывающих платных услугах авиакомпаний.
ФедералПресс 08:03
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которым жонглировал отец

Следов жестокого обращения у ребенка, которым отец жонглировал, пока не обнаружено.
Газета.Ru 08:30
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Кино

Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат в выходные

Российский комедийный фильм «Красотка в ударе» за субботу и воскресенье собрал в прокате 9,69 миллионов долларов.
Discover24 05:49
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Общество

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
РИА Новости 08:29
141
Общество

В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам

Вновь разрешены групповые экскурсии (правда, число участников не должно превышать двадцати).
Российская газета 08:58
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Политика

Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко

В тексте документа говорится, что в соответствии с Конституцией Белоруссии правительство складывает свои полномочия перед действующим президентом государства.
Народные новости 03:04
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Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru 07:39
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Политика

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
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Политика

Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках

Свободная Пресса 08:01
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Шоу-бизнес

Появились детали первой встречи Меган Маркл и принца Уильяма

Внимание журналистов привлёк эпизод, в котором описывается первая встреча принца Уильяма и Меган Маркл.
Территория новостей 15 августа в 08:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала фото в купальнике с отдыха на яхте

На официальной страничке в Instagram Натальи Водяновой появилось фото в купальнике на дорогой яхте.
CT news 09:52
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Происшествия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

Известия 05:23
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Футбол

«Локомотив» объявил о переходе форварда «Бордо» Камано

Московский "Локомотив" объявил о переходе крайнего нападающего "Бордо" Франсуа Камано, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 08:35
Политика

Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

В ходе беседы Путин рассказал Лукашенко, как он видит ситуацию, которая сложилась в республике.
Evo-rus.com 01:30
1,6K
Политика

Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок

Сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) перевели часть печей на холостой режим работы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе завода.
Коммерсантъ 09:55
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Армия и оружие

Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем

15 августа российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для идентификации самолёта ВМС США, приближающегося к границе России в небе над Чёрным морем.
RT на русском 09:59
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Политика

Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новости вчера в 12:41
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Политика

Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru 07:27
105
Политика

В Тульской области переименован в министерство комитет по спорту

В Тульской области переименован в министерство комитет по спорту. Министерство спорта возглавит Андрей Журавлев.
КП - Тула 09:38
1
Политика

В США отвергли инициативу Путина о саммите СБ ООН по Ирану

В США отвергли инициативу российского президента Владимира Путина об онлайн-саммите «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН с участием Германии и Ирана.
Известия 09:54
3
Общество

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 03:14
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Общество

«Аэрофлот» ожидает возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году

Авиакомпания "Аэрофлот" надеется на возобновление авиасообщения со странами Евросоюза в 2020 году, заявил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
Вести.Ru 06:50
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Технологии

«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G

В понедельник, 17 августа, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустило в городском пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге пилотную зону 5G.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:55
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Футбол

Новичок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Новичок туринского "Ювентуса" Артур Рамос попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Diari de Girona.
Газета.Ru 09:32
Гаджеты

Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае

Пресс-служба компании Xiaomi сообщила о рекордных продажах нового телевизора Redmi Smart TV Max 98.
Деловое.ТВ 06:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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