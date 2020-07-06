Политика
ИзвестияВерховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента. Выборы президента США пройдут 3 ноября текущего года.
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Экономика
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Футбол
Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»
Депутат Госдумы прокомментировал видеозапись из чемпионской раздевалки "Зенита" после матча с "Краснодаром", на которой нападающий Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
РЕН ТВ 15:25
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Происшествия
Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы
Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.
Neva.Today 12:30
Авто
Компания Aston Martin выпустит копию DB5 из фильма о Джеймсе Бонде
Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
МИР 24 10:00
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Игры
Rockstar готовит к выходу AAA VR-игру с открытым миром
В 2019 году для PlayStation VR был выпущен LA Noire: The VR Case Files.
МИТ 10:17
Кино
Крису Хемсворту придется превзойти по размерам Тора в байопике о Халке Хогане
Ведь играть придется не бога, а рестлера, шестикратного чемпиона в супертяжелом весе Халка Хогана.
Popcornnews.ru 06:00
Интернет
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Политика
Рябков: Россия утратила доверие к США
Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Происшествия
В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве
Сообщения о женщине, которая якобы забаррикадировалась внутри квартиры на западе Москвы и угрожает убить детей, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
РБК 15:36
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news 03 июля в 16:28
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 10:31
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55