Политика

ИзвестияИзвестияВерховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента. Выборы президента США пройдут 3 ноября текущего года.
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Верховный суд США разрешил штатам наказывать «мятежных выборщиков»

Газета.Ru15:59

В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов

РИА Новости11:05

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

РБК13:07

Верховный суд США изменил правила президентских выборов

Lenta.ru12:52

Выборщиков в США заставят голосовать по воле избирателей штата

Вести.Ru11:56

Выборщикам в США запретили голосовать вопреки воле штатов

News.ru11:06

Выборщиков в США обязали голосовать за кандидата, которого поддержали избиратели штата

ТАСС13:52
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

CT news 16:12
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Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
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Футбол

Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»

Депутат Госдумы прокомментировал видеозапись из чемпионской раздевалки "Зенита" после матча с "Краснодаром", на которой нападающий Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
РЕН ТВ 15:25
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
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Происшествия

Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы

Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.
Neva.Today 12:30
Авто

Компания Aston Martin выпустит копию DB5 из фильма о Джеймсе Бонде

Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
МИР 24 10:00
Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Игры

Rockstar готовит к выходу AAA VR-игру с открытым миром

В 2019 году для PlayStation VR был выпущен LA Noire: The VR Case Files.
МИТ 10:17
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Кино

Крису Хемсворту придется превзойти по размерам Тора в байопике о Халке Хогане

Ведь играть придется не бога, а рестлера, шестикратного чемпиона в супертяжелом весе Халка Хогана.
Popcornnews.ru 06:00
Интернет

Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент

По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
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Политика

Рябков: Россия утратила доверие к США

Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Происшествия

В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве

Сообщения о женщине, которая якобы забаррикадировалась внутри квартиры на западе Москвы и угрожает убить детей, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
РБК 15:36
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Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
9
Происшествия

Путин отправил в отставку генерала МВД

Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news 03 июля в 16:28
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Авто

Ford анонсировал все три версии нового Bronco

Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 10:31
1
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
1,1K
Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
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