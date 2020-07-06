По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента. Выборы президента США пройдут 3 ноября текущего года.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 532

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. 246

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 3

Происшествия Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала. 34

Интернет Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10. 14

Политика Рябков: Россия утратила доверие к США Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу. 7

Общество В России за год снизился уровень крайней бедности Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование. 6,8K

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 666

Происшествия В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве Сообщения о женщине, которая якобы забаррикадировалась внутри квартиры на западе Москвы и угрожает убить детей, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы. 18

Происшествия Путин отправил в отставку генерала МВД Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. 56

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 1

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. 757