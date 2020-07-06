Политика

РБКРБКВерховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN. Президентские выборы в США проходят в два этапа. Сначала в каждом штате проводится всенародное голосование, после которого победитель получает всех выборщиков в нем.
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