Политика
Национальная служба новостейВерховный суд США разрешил штатам применять санкции к выборщикам
Верховный суд США штаты могут применять наказания для членов коллегии выборщиков, которые нарушают правило голосовать за победителя штата на президентских выборах.
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Авто
116-летний завод Volkswagen остановил выпуск бензиновых машин
В 1990 году свое производство на заводе начал Volkswagen.
Популярная механика 05:04
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
CT news 03:56
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 20:12
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Путешествия
Турпоток в Иркутскую область планируют увеличить на 80% к 2024 году
По оценкам специалистов, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 миллиона туристов, из которых более 367 тысяч — иностранцы.
ИркСиб 21:14
Здоровье
Россия направила в Казахстан около 30 врачей из Подмосковья
В Подмосковье, по сведениям оперативного штаба, с начала пандемии заболели почти 60 тысяч, умерли около 950.
Эхо Москвы 22:15
Футбол
«Вердер» сохранил место в Бундеслиге
Бременский «Вердер» избежал вылета во вторую Бундеслигу, одолев «Хайденхайм» по сумме двух матчей.
RT на русском 17:44
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 22:10
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Наука
Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников
Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия 17:14
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Экономика
Названа польза от ношения масок для мировой экономики
Ношение масок может принести пользу для глобальной экономики.
Lenta.ru 22:02
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение в 4,7 балла зафиксировано в понедельник вечером в акватории озера Байкал на границе Бурятии и Иркутской области, разрушение нет, сообщат МЧС Бурятии.
РИА Новости 09:27
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
Футбол
Верон пригласил Месси в свой клуб
Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон отметил, что был бы рад, если лидер «Барселоны» Лионель Месси решил завершить карьеру в его клубе.
Матч ТВ 21:57
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Космос
В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере
Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм.
News.ru 04 июля в 13:28
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Культура
Кинотеатры попросили РАО снизить авторские сборы с фильмов
Закрытые в марте из-за распространения коронавируса кинотеатры попросили Российское авторское общество (РАО) пересмотреть условия договоров и дать скидки на платежи по авторским вознаграждениям за публичное исполнение музыки и песен при показе фильмов до конца года.
Ведомости 17:11
Общество
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
РИА Новости 06:57
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 07:41
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09