Политика
РБКВерховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
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Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Происшествия
Полиция проводит обыски у активистов штаба Навального в Петербурге
Рано утром сотрудники полиции пришли домой к замначальника штаба Навального Ольге Гусевой, руководителю муниципальной кампании штаба Александру Шуршеву и лидеру «Альянса учителей» Данилу Кену.
МР7.ру 02:05
Футбол
Венгер вычеркнул «МЮ» из числа претендентов на титул
Можно почувствовать, что что-то происходит, но пока они не готовы. Когда они играют, понимаешь, что это не претенденты на чемпионство.
Матч ТВ 03:08
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Политика
В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября
Говорит Москва вчера в 12:03
Политика
Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение
Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.
Ведомости вчера в 17:54
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил на выезде «Колорадо» в матче MLS
Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил команде «Колорадо Рэпидз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
REGNUM 03:56
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
ГЛАС.RU 03:10
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 вчера в 13:00
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Теннис
Рафаэль Надаль: «Лежу на диване и смотрю „Чернобыль“»
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:18
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Гаджеты
Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн
Рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Здоровье
Новое диагностическое оборудование поступило в Серпуховскую больницу
Новое диагностическое оборудование поступило в женскую консультацию Серпуховской районной больницы Минздрава Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подмосковье Сегодня вчера в 03:44
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00