Политика

РБКРБКВерховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
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«Большая победа Верховного суда США по убежищу на границе»,— прокомментировал в своем аккаунте в Twitter
 Дональд Трамп решение (.pdf), развязывающее Белому дому руки в ограничении потока беженцев из центрально- и южноамериканских стран.
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