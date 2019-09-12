Политика
Российская газетаВерховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам
В среду Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам. Данное решение глава Белого дома назвал "большой победой".
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Верховный суд позволил Трампу ограничивать предоставление убежища иностранцам
Телеканал 360°вчера в 19:31
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Экономика
WSJ сообщила о планах банка HSBC продать розничный бизнес во Франции
Британский банк HSBC Holdings решил выставить на продажу французское подразделение в сфере розничных банковских услуг, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Интерфакс 02:19
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik вчера в 14:07
Политика
Пауэр рассказала, как голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.
РИА Новости 01:13
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Экономика
«Ъ»: AliExpress начала продажу автозапчастей с российского склада
AliExpress начал продажу автомобильных запчастей с российского склада.
ТАСС 02:37
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Армия и оружие
Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов
В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов своих позиций в регионе.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
На складе боеприпасов на Северном Кипре прогремел взрыв
Министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что жертв в результате произошедшего утром в четверг, 12 сентября, взрыва на складе боеприпасов к востоку от города Гирне на севере Кипра нет.
REGNUM 02:50
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Мэр Парижа призвала Неймара помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов
Мэр подчеркнула, что игрок должен помочь команде, которая сделала всё, чтобы его заполучить в свой состав. Парижане очень тепло его приняли.
МК-Спорт 02:06
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.
NewInform 03:02
Политика
Минкомсвязи отстаивает выделение стандартных частот для 5G-сетей
Как сообщает РИА "Новости", в России диапазон занят другими службами, включая силовые.
РЕН ТВ вчера в 16:33
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42