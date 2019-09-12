Политика

Российская газетаРоссийская газетаВерховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам

В среду Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам. Данное решение глава Белого дома назвал "большой победой".
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ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

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Верховный суд США поддержал Трампа в вопросе убежища для мигрантов

Взгляд.рувчера в 22:24

Верховный суд позволил Трампу ограничивать предоставление убежища иностранцам

Телеканал 360°вчера в 19:31

Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище

РБКвчера в 22:37

Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам

Коммерсантъвчера в 18:53

Верховный суд США разрешил властям ужесточить правила предоставления убежища мигрантам

ТАССвчера в 19:11

Трамп отреагировал на решение Верховного суда по вопросу мигрантов

RT на русскомвчера в 19:24
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:33, Вашингтон
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
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Вести.Ru вчера в 08:57
Космос

Китай успешно запустил три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
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Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
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Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Astera 10 сентября в 15:52
Политика

В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста

Номер один 09 сентября в 10:54
Политика

Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона

По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности. Подобный случай не первый в истории США.
Вести.Ru вчера в 23:28
Политика

Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
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Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
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Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
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Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
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Футбол

Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес

Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке

Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
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Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Происшествия

13-летнего ребенка закормили до смерти в Великобритании

Врачи установили, что мать раскормила несчастного настолько, что очередная порция еды на вынос стоила ребенку жизни.
РЕН ТВ вчера в 20:12
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Правительство Японии почти в полном составе ушло в отставку

Премьер страны Синдзо Абэ принял заявления членов правительства об отставке.
Snob.ru вчера в 05:11
Экономика

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Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне

Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
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Наука

Немцы разработали аэротакси с центробежными вентиляторами

Немецкий стартап Jetcopter разработал проект одноименного аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором для создания подъемной силы будут использоваться центробежные вентиляторы с поворотными соплами.
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Общество

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Энергетика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском вчера в 10:09
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