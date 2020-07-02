Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.
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с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times
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Газета.Ru07:12

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ИА Красная Весна05:04

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СМИ: Госсовет Турции за 17 минут обсудил вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть

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