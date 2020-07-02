с чего всё началось

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Здоровье В 13 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в 13 городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу. 1,6K

Здоровье Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков. 51

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 140

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 2

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 784

Происшествия Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 1K

Футбол Кирилл Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал причину ничьей в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Специалист намекнул на работу бригады арбитров во главе с Игорем Паниным.

Общество МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter. 15

Экономика Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.