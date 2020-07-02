Политика
ИнтерфаксВерховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.
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с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.Газета.Ru07:12
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Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса
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