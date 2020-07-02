Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.
Читать в источнике
Комментировать423
с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times
.
Газета.Ru07:12

Подробнее о событии

Через две недели Айя-София может стать мечетью

Вести.Ru12:45

СМИ: Госсовет Турции за 17 минут обсудил вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть

ТАСС04:26

Святую Софию в Стамбуле разрешили вновь сделать мечетью

Новые Известия07:59

Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса

Московский Комсомолец Турция06:41

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс07:50

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета09:11

Статус собора Святой Софии в госсовете Турции обсудили за 17 минут

ИА Красная Весна05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
5,8K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
366
Здоровье

В 13 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 13 городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.
РИАМО 10:23
1,6K
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
51
Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
1,5K
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
2,9K
Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
140
Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
2
Политика

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

ТАСС 12:18
20
Спорт

World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА

РБК 03:41
1
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
784
Музыка

Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню

Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
6
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
488
Экономика

«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
207
Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
1K
Футбол

«Зенит» выиграл у «Тамбова» и упрочил лидерство в чемпионате России

NashGorod.ru 07:53
Футбол

Кирилл Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал причину ничьей в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Специалист намекнул на работу бригады арбитров во главе с Игорем Паниным.
Bookmaker-ratings.ru 00:53
Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Evo-rus.com 09:08
501
Общество

МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
15
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
22
Футбол

Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей

Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Soccer.ru 09:35
Кино

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

CT news 09:17
12
Гаджеты

Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм

Сообщается, что TSMC, главный конкурент Samsung в сфере производства процессоров, инвестировала $20 миллиардов в разработку 3-нм чипов, которые, как ожидается, начнут производиться в 2022 году.
3DNews 10:55
1
Общество

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
8,6K
Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
46
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
140
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
363
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собор Святой Софии
Собор
Бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное