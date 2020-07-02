с чего всё началось

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 949

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 23

Авто Kia представила обновленный седан K5 для рынка США Компания Kia представила для рынка США обновленную версию седана Kia Optima, который получил название Kia K5 Автомобиль получил полный привод и GT-модификацию. 7

Игры Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe Если сделка состоится в пользу японской компании, то она сможет расширить свою библиотеку онлайн-игр новыми тайтлами.Leyou — гонконгская компания, которая владеет несколькими игровыми студиями, среди которых Digital Extremes — разработчики Warframe, Athlon Games — авторы ММО по «Властелину колец», Splash Damage, которая помогала в создании Gears Tactics, и другие. 1

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 571

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 126 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 126.

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,3K

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 296

Политика Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2». 643

Общество Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. 2

Общество В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года «Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. 36

Экономика Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 73