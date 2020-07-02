Политика
ИнтерфаксВерховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.
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с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.Газета.Ru07:12
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Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса
Московский Комсомолец Турция06:41
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Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом
В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
ТРК Истоки 08:28
Происшествия
Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
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Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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Авто
Kia представила обновленный седан K5 для рынка США
Компания Kia представила для рынка США обновленную версию седана Kia Optima, который получил название Kia K5 Автомобиль получил полный привод и GT-модификацию.
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Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках
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Piter.tv 07:28
Игры
Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe
Если сделка состоится в пользу японской компании, то она сможет расширить свою библиотеку онлайн-игр новыми тайтлами.Leyou — гонконгская компания, которая владеет несколькими игровыми студиями, среди которых Digital Extremes — разработчики Warframe, Athlon Games — авторы ММО по «Властелину колец», Splash Damage, которая помогала в создании Gears Tactics, и другие.
CyberSport.ru 08:31
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
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Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 126
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 126.
RT на русском 07:57
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 04:25
Общество
Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год
Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
Интерфакс 07:50
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Политика
Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
Происшествия
Прокуратура Башкирии выявила нарушения в РКБ им. Куватова
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
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