Политика
Российская газетаВерховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. Об этом сообщает издание Оrthodox Times.
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с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.Газета.Ru07:12
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Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса
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