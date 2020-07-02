Политика

Российская газетаРоссийская газетаВерховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. Об этом сообщает издание Оrthodox Times.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times
.
Газета.Ru07:12

Подробнее о событии

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета09:11

Святую Софию в Стамбуле разрешили вновь сделать мечетью

Новые Известия07:59

На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минут

Вести.Ru04:43

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс07:50

Госсовет рассмотрел дело собора Святой Софии / Коротко о сути вопроса

Московский Комсомолец Турция06:41

СМИ: Госсовет Турции за 17 минут обсудил вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть

ТАСС04:26

Статус собора Святой Софии в госсовете Турции обсудили за 17 минут

ИА Красная Весна05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
549
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
5,1K
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
457
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
1K
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
15
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
161
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
440
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,5K
Шоу-бизнес

Первая жена Ефремова ответила на слухи об избиениях

Бывшая супруга Михаила Ефремова Евгения Добровольская прокомментировала сообщения о том, что артист жестоко расправлялся с жёнами.
News.ru 11:07
3
Общество

В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
1
Общество

Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин

Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Общество

Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям

Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
2
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
1,3K
Армия и оружие

Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции.
Lenta.ru 07:33
1
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
29
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
760
Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
3
Авто

Россияне стали активнее покупать машины

Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
203
Здоровье

За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины

За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15
1
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
55
Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
1,2K
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
84
Космос

По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

LentaChel.ru 07:50
Автоспорт

Слухи из паддока: Гонка Формулы 1 в Сочи не состоится в 2020 году

Испанский журналист Альберто Фабрега, присутствующий в паддоке Ред Булл Ринга, рассказал о последних слухах по поводу второй части календаря сезона-2020 в Формуле 1. Пока известны даты и место проведения только первых восьми Гран При до начала сентября.
Autosport.com.ru 11:28
Армия и оружие

В США заметили увеличение числа российских подлодок в Атлантике

Lenta.ru 11:04
17
Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
204
Космос

Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 29 июня в 21:56
8
Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Evo-rus.com 09:08
486
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Известия 07:44
343
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собор Святой Софии
Собор
Бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное