с чего всё началось

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.

Политика NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT). 690

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 158

Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 9

Общество В России инвалидам упростили правила парковки Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку. 81

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 86

Политика «Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 152

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. 1

Кино Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды. 23

Армия и оружие Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии. 17

Технологии Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек. 3

Кино Появился новый трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В сети появился свежий трейлер картины «Бессмертная гвардия», главную роль в которой исполняет Шарлиз Терон.