Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВерховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить название

Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата разрешено сохранить своё название. Решение принял Верховный суд Украины.
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Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить свое название

Коммерсантъ12:24

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

РБК12:21

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Известия11:19

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Российская газета11:40

Верховный суд Украины позволил канонической УПЦ сохранить нынешнее название

ТАСС11:22

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

РИА Новости11:49

ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название

RT на русском11:12
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