Политика

BFM.ruBFM.ruВерховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC. По мнению судейской коллегии, глава кабмина неправомерно отправил парламент на долгий перерыв — до 14 октября.
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