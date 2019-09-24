Политика
BFM.ruВерховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC. По мнению судейской коллегии, глава кабмина неправомерно отправил парламент на долгий перерыв — до 14 октября.
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Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента
Комсомольская правдавчера в 09:34
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Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Политика
Трамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине
США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.
ТАСС 11:21
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Политика
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Презентация MIUI 11 состоится сегодня в Китае вместе с раскрытием деталей о новых моделях Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha.
Дни24 05:26
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях
Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях.
Piter.tv 07:31
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Здоровье
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа
В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа Такие данные по состоянию на 23 сентября.
MySLO.ru 07:14
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика
Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться на родину — его защита уже занимается мероприятиями, которые позволят экс-главе государства спокойно пересечь границу.
РЕН ТВ 02:54
Политика
Сенатор прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам для участия в Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 13:27
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru вчера в 19:45
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Зеленский допустил ошибку в отношениях с Россией, считают в Киеве
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский, который избирали в надежде на установление прямого диалога с Россией, назначил на пост министра иностранных дел не того человека, с которым хотела бы разговаривать Россия.
Комсомольская правда 01:43
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Культура
Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр XIII века
Советы по дому. Лайфхаки 12:45