Политика
BFM.ruВерховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC. По мнению судейской коллегии, глава кабмина неправомерно отправил парламент на долгий перерыв — до 14 октября.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента
Комсомольская правдавчера в 09:34
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня вчера в 22:53
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Здоровье
29 курян в этом году заболели геморрагической лихорадкой
В этом году в Курской области зарегистрировано 29 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Радио Курс 10:24
Политика
Соловьев вышел из себя в эфире из-за «либерального бреда»
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что у него был очень эмоциональный эфир в передаче на телеканале "Россия 1". Соловьев признался, что его настолько вывел из себя "либеральный бред про российскую историю", что он кричал и ударил по барьеру в студии.
Экономика сегодня вчера в 22:50
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили вчера в 12:19
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru вчера в 10:57
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Финансы
ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Политика
Госдепартамент США сформулировал мирный способ вернуть Крым Украине
Украина сможет вернуть Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, если станет успешным государством.
News.ru 07:00
Политика
Претензии Центризбиркома могут задеть спикера парламента Петербурга
Вполне вероятно, что на заседании затронут и тех, кто курировал эти выборы в Петербурге, не исключено, что прозвучит и фамилия спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова, возглавляющего отделение "Единой России".
Neva.Today 10:11
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол
Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной
В течение трех недель наблюдений доктора пришли к выводу, что опухоль Анастасии – неоперабельна.
Bimru.ru вчера в 10:12
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 22 сентября в 14:03
Политика
Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.
Lenta.ru 05:39