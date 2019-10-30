Общество
ИзвестияВерховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу. Такое разъяснения дал президиум Верховного суда РФ по вопросу о гарантиях в уголовному судопроизводстве.
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Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. Очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:56
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Происшествия
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Первая межзвездная комета 2I/Borisov оказалась богата водой – такой вывод сделала международная группа астрономов, изучив состав ее «хвоста».
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Авто
Skoda представила новую Octavia
Компания Skoda представила официальные фотографии новой Octavia Combi, а также рассказала, что четвёртое поколение будет значительно отличаться от предшественников.
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Общество
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Общество
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«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
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«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
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