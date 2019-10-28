Общество
ИзвестияВерховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу. Такое разъяснения дал президиум Верховного суда РФ по вопросу о гарантиях в уголовному судопроизводстве.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
Американские конгрессмены попросили Госдеп продлить СНВ-3
Два конгрессмена-демократа — Элиот Энгел и Роберт Менендес — в письме госсекретарю США Майку Помпео выразили глубокую озабоченность политикой администрации президента Дональда Трампа в вопросе продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
Rambler News Service 04:20
Кино
Иван Охлобыстин рассказал о своей роли в новом сериале «Полярный»
Вечерний курьер 06:15
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль 01:36
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Российская газета 05:24
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
В МИД России выразили недовольство готовящимися военными учениями Украины в Херсонской области.
РИА Новости 04:37
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс вчера в 06:24
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Регион 64 03:50
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
«Час — $100»: женатый «слуга народа» Яременко переписывался с проституткой на заседании Рады
Депутат от фракции «Слуги народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.
Украина.ру 05:16
Игры
PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории
Японская компания Sony в своем ежеквартальном отчете указала, что игровая консоль PlayStation 4 (PS4) продалась тиражом 102,8 млн копий, сообщает The Verge.
Коммерсантъ 03:25
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58
Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Общество
Акция «Колокол памяти» в Москве началась с удара в соловецкий рельс
В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
Вести.Ru 04:52
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы
«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.
Известия 06:26
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Кино
Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов»
Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").
Российская газета 05:49
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Goroday.ru 28 октября в 18:41
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Экономика
Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ 28 октября в 06:07