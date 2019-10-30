Общество
ИзвестияВерховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу. Такое разъяснения дал президиум Верховного суда РФ по вопросу о гарантиях в уголовному судопроизводстве.
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Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. Очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:56
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Политика
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Авто
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Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Политика
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Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
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Экономика
Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
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Ведомости 06:06
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
9111.ru 04:31
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Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»
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Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
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Lenta.ru вчера в 08:25
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Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов
За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета 06:41
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
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RuNews24.ru 08:59
Общество
Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
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Названы продукты, запускающие воспаление в организме
Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.
Волгоградская правда вчера в 22:02
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46