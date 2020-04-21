Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
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Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:16
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Общество
Конец истории: CDP признана банкротом
Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.
Игромания.ру 11:24
Наука
Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза
По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.
Популярная механика 13:45
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Политика
Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке
Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
РИА Новости 07:49
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com 16:04
Здоровье
Слухи из соцсетей о больнице Владивостока медики опровергать не стали
Большое количество карет «Скорой помощи» у одной из больниц Владивостока объяснили медики.
АиФ Владивосток 07:53
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK 16:26
Гаджеты
Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп
Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп, о чем сообщили представители бренда.
Astera 13:38
Энергетика
США проиграли в «нефтяной войне»
США проиграли в «нефтяной войне» — американская нефть больше никому не нужна, а сланцевой индустрии США угрожает разрушение.
Рамблер 15:43
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Российская газета 11:22
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
Evo-rus.com 19 апреля в 14:03
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объявил о продаже своих знаменитых нарядов
Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров объявил о продаже знаменитых нарядов из своего гардероба.
Актуальные Новости 11:31