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Моя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии
Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Народные новости30 апреля в 05:14
Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
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Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
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Пожар возник на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
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Появилась информация о моторах обновлённого Nissan X-Trail
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Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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