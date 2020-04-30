Коронавирус
Моя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии
Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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