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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии

Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

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Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

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ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС30 апреля в 07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru30 апреля в 05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru30 апреля в 05:41

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru30 апреля в 08:04

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости30 апреля в 05:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
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В Новосибирской области скончались два пациента с коронавирусом

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Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

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