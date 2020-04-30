Коронавирус
Моя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии
Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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Происшествия
В Курской области пропал трехлетний мальчик
Известия 29 апреля в 16:07
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Здоровье
ВОЗ потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом
Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования.
Взгляд.ру 03:57
Киберспорт
Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»
MidOne играл за OG на второй и третьей карте в серии против Secret, находясь при этом в Юго-Восточной Азии.
Cyber.sports.ru вчера в 06:03
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом
По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Полиция Петербурга будет проводить в майские праздники рейды по местам скопления людей
"С 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 16:50
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 29 апреля в 03:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
За сутки в России подтверждено 7933 случая коронавируса
В России за сутки подтвердились 7 тыс. 933 случая новой коронавирусной инфекции во всех регионах страны, умерли 96 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019.
Взгляд.ру 03:42
Кино
В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Piter.tv вчера в 15:43
Игры
Официально: ремастер Burnout Paradise выйдет на Switch 19 июня
Напомним, что изначально ремастер вышел в марте 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One, а уже в августе того же года игра добралась до PC.
Игромания.ру 02:46
Футбол
Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
Бомбардир.ру вчера в 16:40
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК вчера в 09:59
Общество
В Подмосковье зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса
В Подмосковье за сутки выявили 797 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для области с начала пандемии в стране.
РБК 03:56
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Происшествия
В интернате в Саратовской области 30 человек заболели COVID-19
Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области, один из них госпитализирован, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:58
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21