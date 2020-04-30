Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Народные новости30 апреля в 05:14
Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
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Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин до устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Российская газета 14:40
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Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
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Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
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312 человек госпитализировано в Татарстане с коронавирусом
Три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии 312 жителей республики находятся на стационарном лечении с диагнозом коронавирус.
Казань24 10:43
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь
Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
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Хоккей
Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Андрей Скабелка
Информация о назначении нового главного тренера Локомотива появилась на официальном сайте хоккейного клуба.
Городской телеканал 15:01
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Происшествия
На пилораме в Ленинградской области случился пожар
Как сообщается, инцидент случился в деревне Малое Заборье. Там загорелись пиломатериалы в штабелях на открытой площадке пилорамы.
Газета.Ru 14:56
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Игры
Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками
Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
Общество
В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
Происшествия
Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске
В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Футбол
Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую
Известный блогер Василий Уткин в очередной раз выразил своё отношение к волгоградскому «Ротору» и его болельщикам.
Чемпионат 14:47
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50