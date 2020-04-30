Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости30 апреля в 09:17

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости30 апреля в 05:14

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС30 апреля в 07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru30 апреля в 05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru30 апреля в 05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс30 апреля в 05:30

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru30 апреля в 08:04
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин

В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин до устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Российская газета 14:40
236
Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
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Происшествия

СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

RT на русском 13:26
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Здоровье

312 человек госпитализировано в Татарстане с коронавирусом

Три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии 312 жителей республики находятся на стационарном лечении с диагнозом коронавирус.
Казань24 10:43
1
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
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Общество

Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь

Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
6
Общество

Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
Хоккей

Главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Андрей Скабелка

Информация о назначении нового главного тренера Локомотива появилась на официальном сайте хоккейного клуба.
Городской телеканал 15:01
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
49
Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
2
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,2K
Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
2,3K
Происшествия

На пилораме в Ленинградской области случился пожар

Как сообщается, инцидент случился в деревне Малое Заборье. Там загорелись пиломатериалы в штабелях на открытой площадке пилорамы.
Газета.Ru 14:56
1
Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
3
Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
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Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
Игры

Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками

Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
46
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
6K
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
3
Происшествия

Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
19
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
3K
Футбол

Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую

Известный блогер Василий Уткин в очередной раз выразил своё отношение к волгоградскому «Ротору» и его болельщикам.
Чемпионат 14:47
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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