Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии

Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru30 апреля в 05:41

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru30 апреля в 08:04

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС30 апреля в 07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru30 апреля в 05:47

ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости30 апреля в 09:17

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс30 апреля в 05:30

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости30 апреля в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
44
Культура

Зои Белл запустила Instagram-челлендж. В нем Скарлетт Йоханссон дерется с Марго Робби

Зои Белл, знаменитая дублерша Умы Турман в «Убить Билла», запустила в Instagram #BossBitchFightChallenge — шуточную игру, в которой приняли участие экшен-актрисы Голливуда.
КиноПоиск 07:02
Путешествия

Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
366
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1,1K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
68
Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
36
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,7K
Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
872
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
2
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
5,9K
Армия и оружие

НАТО решило вовлечь Грузию в «гибридную оборону» против России

НАТО планирует вовлечь Грузию в свою систему по противодействию России.
ИА Красная Весна 30 апреля в 16:24
13
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
3
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
122
Общество

Медицинские маски названы потенциальным источником опасности

Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
554
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
688
Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
45
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
251
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
21
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
192
Общество

Попова допустила введение иммунных паспортов в России

Идея выдачи людям, у которых обнаружили антитела к коронавирусу иммунных паспортов неплохая и может быть реализована, но не сейчас, так как стойкость иммунитета еще не изучена.
Известия 10:08
1
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
2,1K
Здоровье

Попова заявила, что пациенты с коронавирусом долго выздоравливают

Диагноз «здоров» не ставится до полного избавления от вируса. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мойка78 08:02
2
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
275
Общество

В московском метро начнут продавать маски

С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
308
Здоровье

Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59
2
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1,2K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Авто

Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное