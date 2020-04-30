Коронавирус
Общественное телевидение РоссииВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии
Верховный суд России объяснил порядок выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Верховный суд. Сообщается, что в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов.
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Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону
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