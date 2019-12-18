Общество
Новые ИзвестияВерховный суд разрешил взыскивать долги с наследников
Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
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Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Политика
Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»
В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Хоккей
«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Экономика
Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
В Госдуме сжигание мусора приравняли к утилизации
Депутаты приравняли к утилизации сжигание отходов на заводах, вырабатывающих электричество и тепло.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Здоровье
Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день
В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Футбол
Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020
Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.