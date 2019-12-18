Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВерховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

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Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
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