Общество
Российская газетаВерховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".РИА Новости02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Хоккей
«Локомотив» выставил на драфт отказов Тая Рэтти
Канадский нападающий Тай Рэтти помещен «Локомотивом» на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный твиттер ярославского клуба.
Sport24.ru 06:46
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Политика
Путин открыл саммит «Россия-Африка» в Сочи
Саммит «Россия — Африка» проходит в Сочи с 23 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
УтроNews 05:26
Космос
Первые астронавты отправятся в полет на Марс в искусственном сне
Ugpressa.ru вчера в 15:09
Общество
Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала
КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина
Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
ТАСС вчера в 16:24
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Происшествия
Владелица фирмы в Польше выбросила умирать на улицу работника-украинца
Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца.
Народные новости вчера в 20:09
Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info 04:20
Экономика
Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали
Говорит Москва вчера в 09:15
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика
Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку по-русски
Страна Советов on-line 20 октября в 08:30
Происшествия
Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП
Российская газета 06:46
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
32CARS.ru 21 октября в 04:24