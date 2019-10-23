Общество

Российская газетаРоссийская газетаВерховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
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