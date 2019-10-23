Общество

Российская газетаРоссийская газетаВерховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
РИА Новости02:00

Подробнее о событии

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

РИА Новости02:00

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Российская газета03:22

Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Газета.Ru03:46

Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн

РБК07:00

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

Life.ru04:24

Верховный суд РФ обязал Украину выплатить «Татнефти» 144 миллиона долларов

Ридус02:58

Верховный суд России обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

БИЗНЕС Online02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Вашингтон
Футбол

Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Матч ТВ 03:26
Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Армия и оружие

МИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии

Ридус 05:14
Экономика

Частных продавцов в интернете стало больше покупателей

За два года объем рынка частных продаж в российском сегменте интернета вырос почти в два раза и по итогам 2019-го составит 568 млрд руб. (или 177 млн сделок), подсчитали аналитики Data Insight совместно с крупнейшей площадкой частных онлайн-объявлений Avito (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
РБК 04:41
Политика

В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество

Greenpeace: в Россию начали привозить радиоактивные отходы из Германии

Согласно документу властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, с 2019 по 2022 годы в Россию отправят 12 тыс. т урановых хвостов − более тысячи контейнеров и около 20 железнодорожных составов.
Полит.ру 05:57
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Экономика

Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Наука

У примата с Мадагаскара нашли шестой палец

Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
МедиаПоток 21 октября в 13:16
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Гаджеты

Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

The GEEK 03:43
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Авто

Подведены первые итоги работы сервиса Hyundai Mobility

Компания Hyundai подвела первые итоги работы онлайн-приложения Hyundai Mobility.
Автостат вчера в 09:29
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве

Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07
Фигурное катание

Щербакова удалила пост о походе в казино Лас-Вегаса

Pravda.Ru 06:19
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество

Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту

Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Политика

Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте

РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
Шоу-бизнес

Наталья Краско чувствует себя использованной после развода

Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное