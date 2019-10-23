Общество

Газета.RuГазета.RuВерховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
РИА Новости02:00

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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»

РИА Новости02:00

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Российская газета03:22

Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Газета.Ru03:46

Верховный суд РФ обязал Украину выплатить «Татнефти» 144 миллиона долларов

Ридус02:58

Верховный суд России обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

БИЗНЕС Online02:26

Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн

Реальное время03:05

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

ФАН03:19
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